Il Bunker di Monte Soratte riapre dal 2 giugno (VIDEO)

Riaprirà il 2 giugno, per la prima volta dopo il lockdown, il Bunker del Monte Soratte, costruito sotto la roccia che sovrasta il paese di Sant’Oreste.

Voluto da Benito Mussolini, occupato e abitato dalle truppe naziste tra il 1943 e il 1944, riadattato in tempi di Guerra Fredda per ospitare il vertice del Governo Italiano in caso di attacco nucleare, il Bunker torna a raccontare la storia e i retroscena di quello che sarebbe dovuto essere il rifugio delle istituzioni repubblicane, svelando protocolli antinucleari e mappe inediti.

Il prossimo 5 settembre sarà possibile di nuovo fare una visita notturna del sito e sempre in autunno si inaugurerà la linea di Decauville, una ferrovia interna che mostrerà 2 chilometri e mezzo di bunker, mai raggiunti prima dai visitatori. Per la simulazione del Bombing Day statunitense del 1944, in cui morirono 100 soldati tedeschi, ma il paese fu lasciato illeso, bisognerà aspettare maggio del 2021 .

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

L’articolo prosegue su Tiburno in edicola dal 2 Giugno

Leggi in anteprima

LA GALLERY