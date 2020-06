GUIDONIA – Discarica a cielo aperto a via Bari, sos dei residenti

Prima i sacchi neri, vietati per disposizione dell’amministrazione. Poi gli elettrodomestici fuori uso. E ora anche un materasso. La discarica a cielo aperto si trova all’altezza del civico 110 di via Bari nel cuore di Villalba di Guidonia. Gli abitanti segnalano che da oltre tre mesi ilmarciapiede è diventato la “succursale” dell’isola ecologica di via Lago dei Tartari chiusa in seguito all’emergenza Coronavirus. Pare che i residenti abbiano anche segnalato il caso sia alla Polizia ambientale che alla Tekneko, l’azienda che gestisce l’appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti. Finora nessuno è intervenuto per rimuovere suppellettili e sacchi di spazzatura.