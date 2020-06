Mentana: riapertura al pubblico della biblioteca comunale

La biblioteca comunale riaprirà il prossimo 8 giugno e fino al 31 luglio osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 (sabato chiuso). Tutte le informazioni saranno presenti sul sito del comune di Mentana.

“Lunedì 8 giugno la biblioteca comunale riaprirà con un orario ridotto e con qualche limitazione nella fruizione degli spazi– ha spiegato l’Assessore alla Cultura del Comune di Mentana Barbara Bravi–

La chiusura forzata dei luoghi della cultura (scuole, biblioteche, musei, cinema e teatri) ha segnato pesantemente questo lungo periodo di emergenza sanitaria che, purtroppo, non è ancora definitivamente chiuso. Proprio per questo riapriremo in sicurezza chiedendovi di rispettare le regole per il contenimento del covid19: distanziamento, igiene delle mani, uso della mascherina. Vi auguro comunque buona lettura perché, come sapete, ‘i libri ci salvano – metaforicamente – la vita’”.