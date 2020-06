MONTEROTONDO – Traffico in tilt sulla Salaria, grave un motociclista

Un incidente stradale sta paralizzando la via Salaria a Monterotondo Scalo. E’ avvenuto intorno alle 16,30 all’altezza del civico 174 – nei pressi della Fornace Briziarelli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Monterotondo e gli agenti della Polizia Locale per i primi rilievi, per agevolare i soccorsi e per dirigere il traffico che sta subendo pesanti rallentamenti.

Poco fa è atterrata anche l’eliambulanza. Stando ai primi riscontri, l’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda rossa e una moto che percorreva la Salaria da Monterotondo in direzione Roma. Il giovane di origini romene che guidava l’utilitaria stava uscendo dal parcheggio di un’attività commerciale e si stava immettendo sulla Salaria, quando si è trovato di fronte la moto condotta da un ragazzo di Monterotondo originario della Bielorussia. L’impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio nello scontro è stato il motociclista che è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli ed è tutt’ora in pericolo di vita.