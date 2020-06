Raccolta di sangue a Castelchiodato

Avis Comunale Mentana organizza la raccolta di sangue periodica presso la Parrocchia di Castelchiodato, sabato 13 giugno 2020, dalle 7:30 alle 10:30.

ATTENZIONE: È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Per donare è necessario:

– aver avuto un appuntamento orario (telefonando a Costantino 328 6345447)

– essere in buona salute e pesare almeno 50 kg

– essere maggiorenne e non aver superato 65 anni

– aver fatto trascorrere 3 mesi per gli uomini o 6 mesi per le donne dall’ultima donazione

– essere a digiuno (si possono consumare tè, caffè, succo di frutta. No latte e derivati, no proteine)

– portare un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria (e possibilmente anche una fotocopia degli stessi)

Il sangue non può essere prodotto in laboratorio, la sola fonte sono i donatori periodici.

Se non puoi donare, aiutami a diffondere l’evento condividendolo in zona Castelchiodato, Cretone, Palombara …

GRAZIE!! ❤️