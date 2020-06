Tivoli, vandali nella notte a Campo Ripoli: distrutti alcuni ambienti – FOTO

di Valerio De Benedetti

TIVOLI – Una spiacevole sorpresa quella che si sono ritrovati davanti questa mattina i responsabili del bar di Campo Ripoli, insieme alla dirigenza della CSS Tivoli, che gestisce l’impianto sportivo. Nella notte infatti, alcuni vandali hanno distrutto il gazebo antistante lo stadio. Pannelli scaraventati via, tendoni bucati e tagliati, vasi rovesciati. Una brutta immagine di una notte di folle divertimento, se così lo si può chiamare. Le cause infatti sembrano riconducibili alla bravata di qualche ragazzo, anche se non è da escludere nessuna pista al momento. Magari un dispetto, chissà. L’episodio è stato segnalato alle autorità, l’impianto è stato subito dotato di telecamere di sorveglianza per evitare che atti come questi rimangano impuniti in futuro.

