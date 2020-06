Castel Madama, ancora pochi giorni per le borse di studio

Castel Madama, 1 giu. 2020 (Ufficio Stampa Comune di Castel Madama) – Ci sarà tempo fino al 19 giugno per presentare le domande per la borsa di studio erogata dal

MIUR (fondo unico borse di studio D.lgs. n.63/2017), anno scolastico 2019/20. Sono stati prorogati i termini per la richiesta. Si ricorda che possono accedere al beneficio gli studenti con i seguenti requisiti:

– residenti nel Comune di Castel Madama;

– frequentati nell’anno scolastico 2019/20 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione);

– o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale erogati da Centri Provinciali di Formazione Professionale (CPFP) e Istituzioni Formative accreditate;

– appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20).

Il Modulo di richiesta è disponibile sul sito del Comune di Castel Madama www.comunedicastelmadama.it