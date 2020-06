Deposito Atac, in fiamme sette autobus

Alle ore 20 e 50 circa diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a seguito di un incendio divampato all’interno del deposito Atac Magliana. Sono stati coinvolti dallo stesso n. 7 Bus, nessuna persona coinvolta, l’incendio è in fase di estinzione grazie all’operato dei soccorritori vf che ne hanno bloccato la propagazione. Le cause al momento sono imprecisate. Sul posto la squadra dell’Eur (11a), un’autobotte, il carro autoprotettori (ta6), il funzionario di guardia ed il Capoturno provinciale. Presente inoltre la Polizia di stato ed il 118 per quanto di loro competenza