La passione per la pelle

Ma lo sapevate che a Villa Adriana, in un capannone della zona

industriale, c’è un posto davvero magico per gli appassionati di

equitazione? Si tratta della Stivaleria Parlanti, che realizza con

sapienza artigiana tra tradizione, ricerca, tecnica e innovazione,

stivali per cavalieri e amazzoni, in vera pelle. E lo fa da più di

trenta anni: a raccontarci la storia di un mestiere antico ma

incredibilmente moderno, in cui regna il saper fare a mano, è il

titolare Daniele Parlanti. Potete leggere la sua intervista su

Tiburno di oggi 2 giugno.