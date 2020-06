Le nozze spezzate dal Covid

Tutto un comparto, quello della cosiddetta wedding industry, è

duramente colpito dalla pandemia, con un calo stimato tra l’80 e

il 100% e una diminuzione degli affari pari 26 miliardi di euro: in

questa caduta ‘libera’ è coinvolto ogni settore della “filiera

nozze” che riguarda abiti da sposa/sposo e da cerimonia, fiorai,

catering, fotografi, location. E sono a rischio molti posti di lavoro.

Sul numero di Tiburno in edicola oggi 2 giugno, le testimonianze di

imprese che si occupano di matrimonio: chi cambia rotta, chi si

arrabbia, chi decide incredibilmente di avviare, proprio in questo

periodo, un’attività da wedding planner dedicata agli stranieri che

scelgono (sceglievano?) il Belpaese per il loro giorno più bello.