Silvio Berlusconi pronto a rientrare in Italia

Silvio Berlusconi potrebbe tornare presto in Italia. Dopo aver trascorso il lockdown in Francia, nella villa della primogenita Marina a Valbonne, il cavaliere è pronto a rientrare. Ad annunciarlo è stato il suo medico personale, Alberto Zangrillo, ospite di ‘Un giorno da Pecora’, smentendo di avergli consigliato di fare la quarantena a Nizza: ”Se Silvio Berlusconi ha scelto di passare la quarantena in Francia su mio consiglio? No, assolutamente no. Anzi, io ho cercato sempre di essere molto tranquillizzante da questo punto di vista. C’è da dire che c’erano dei confini nazionali fino a qualche tempo fa invalicabili, infatti mi risulta che torni a breve”. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in Parlamento, Berlusconi potrebbe già questo fine settimana volare in Sardegna nel suo storico buen retiro di Villa La Certosa.