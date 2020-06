“Nel secondo semestre 2019 sono stati fatti pagamenti a debitori pregressi per 33 mila euro a fronte di un residuo ancora a disposizione dell’ente di 6 milioni e 700 mila euro”.

In poche parole, l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio non paga i creditori.

L’atto d’accusa arriva da Carlo Alberto Pagliarulo, il tecnico che lunedì 27 aprile si è dimesso da Assessore al Bilancio del Comune di Guidonia Montecelio restituendo la delega che il 28 giugno 2019 gli aveva affidato il sindaco Michel Barbet.

In un’intervista rilasciata al settimanale Tiburno Pagliarulo rivela scenari e retroscena sconcertanti a cominciare dal mancato utilizzo dei 26 milioni di euro finanziati dallo Stato nel 2017 per far fronte ai debiti pregressi ed evitare il dissesto.

“Credo – attacca Pagliarulo -che ad oggi, fine maggio 2020, il fondo residuo sia rimasto intonso, il che vuol dire che l’Ente – a fronte di debitori che da anni reclamano pagamenti e che stanno avviando o hanno avviato procedure coattive di riscossione, con maggiori oneri per il Comune – si tiene il “gruzzoletto in un cassetto”.

Nell’intervista Pagliarulo non risparmia “bordate” sul dirigente alle Finanze Nicolò Roccolino. “Gli ho chiesto lumi su tale situazione di stallo mi ha risposto: “non è un problema mio! se gli Uffici non mi mandano i provvedimenti di liquidazione io non pago”, ma si dà il caso però che lui non li abbia nemmeno sollecitati!”.

“Bordate” anche su Michel Barbet e sul Segretario generale Livia Lardo, la funzionaria dello Stato che nella ricostruzione di Pagliarulo comanderebbe su tutti.

“Barbet è una brava persona che non equivale ad essere un sindaco bravo. Non è propriamente un politico e fare il sindaco non è facile; forse dire che vive alla giornata dà l’idea”.

