GUIDONIA – Domani riapre l’isola ecologica, ma solo su appuntamento

Riapre domattina giovedì 4 giugno il Centro di Raccolta comunale di via Lago dei Tartari a Guidonia.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 47 firmata oggi, mercoledì 3 giugno, dal sindaco Michel Barbet che prevede il conferimento rifiuti ai cittadini solo previo appuntamento.

Gli utenti dovranno seguire alcune prescrizioni a cominciare dall’obbligo per l’intestatario di esibire la Green card e un documento di riconoscimento.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina ed i guanti monouso; attendere il proprio turno senza uscire dall’autovettura; rispettare la distanza interpersonale; il conferimento dovrà essere effettuato da un solo utente; i rifiuti devono essere conferiti già differenziati e il mobilio smontato; l’accesso al Centro sarà limitato alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo ed agli autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 35 quintali.

Gli operatori delle ditte appaltatrici “Tekneko” e “F.lli Morgante” hanno il compito di disporre e garantire tutte le misure di sicurezza e le prescrizioni richieste dalle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Corpo di Polizia Locale e le Associazioni di volontariato ausiliarie e convenzionate con il Comune, insieme alle altre Forze dell’Ordine, hanno il compito di verificare, controllare e vigilare sull’avvenuta esecuzione e sul rispetto dell’Ordinanza e all’accertamento delle violazioni.

Per ulteriori informazioni:

Giorni ed orari di contatto dell’ecosportello al numero verde 800 916 139 o la numerazione dedicata solo per il Centro di Raccolta Comunale al numero 340 59 61 276

– Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00.

Giorni ed orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale

– Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

– Martedì Chiuso

– Giovedì, Sabato e Domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.