GUIDONIA – In Consiglio comunale entrano due nuovi grillini

Seconda convocazione per il consiglio comunale in videoconferenza, dopo che nella prima l’opposizione non si era presentata, di questa legislatura che sancisce l’ingresso nell’assise cittadina di due nuovi consiglieri del Movimento 5 Stelle. Si tratta di Domenico Gigliotti e Cristian Falconi subentrati al posto delle dimissionarie Laura Alessandrini e Laura Spinella.

“Voglio dare il mio personale benvenuto nel nostro gruppo a Domenico Gigliotti e Cristian Falconi- dichiara il capogruppo Matteo Castorino- ringrazio anche Laura Alessandrini e Laura Spinella per il lavoro svolto fino al momento delle dimissioni. Insieme a Gigliotti e Falconi proseguiremo con maggiore determinazione il nostro impegno per Guidonia Montecelio”.

Dello stesso avviso è anche il Sindaco Michel Barbet.

“Conoscevo e stimavo già Domenico Gigliotti e Cristian Falconi- sostiene il Primo Cittadino- e sono convinto che faranno un buon lavoro al servizio della nostra Città. Andiamo avanti insieme a loro come gruppo forte e determinato per dare risultati concreti ai nostri concittadini”.