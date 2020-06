SAN POLO DEI CAVALIERI – Donna precipita dal secondo piano, è grave

Ai medici ha detto di non ricordare quello che le era accaduto, negando perfino di essere caduta nel vuoto.

Ma le ferite riportate non lasciano spazi a dubbi: la donna è precipitata dalla finestra al secondo piano della sua abitazione. Per questo ora una 39enne straniera residente a San Polo dei Cavalieri è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “San Giovanni Battista” di Roma con numerose fratture al torace e alla colonna vertebrale.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia intervenuta sul posto, il dramma si è consumato verso le 16 di lunedì primo giugno in una strada centrale del piccolo Comune dei Monti Lucretili.

A dare l’allarme è stato il convivente della donna che dopo aver sentito un tonfo si è precipitato in strada rinvenendo la vittima in stato di choc sotto ad una panchina dove presumibilmente si è trascinata dopo la caduta.

A quel punto un’ambulanza del 118 ha trasportato la 39enne al pronto soccorso del “San Giovanni Evangelista” di Tivoli dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso che hanno riscontrato la frattura di tre vertebre, dell’osso sacro, del pube, di una costola e una contusione polmonare. Condizioni critiche per cui è stato disposto il trasferimento al “San Giovanni” di Roma.

Ai medici il compagno della 39enne ha riferito che la convivente era uscita per andare al bar a bere un superalcolico, quindi era tornata e aveva manifestato l’intenzione di andare a letto a riposare.

La donna, rimasta sempre vigile e cosciente, ha detto di non ricordare come sia caduta dalla finestra.