TIVOLI – Nonno Niceta festeggia i 103 anni in clinica

E’ sempre stato uno che “macina” chilometri. Fisico asciutto, passo deciso, mente lucidissima.

Sarà per questo che alla sua età mangia, beve, dorme ed è autosufficiente quanto basta per festeggiare l’invidiabile record.

Così lunedì primo giugno ha compiuto 103 anni Niceta Salvatore Luigi Santoro, l’uomo più longevo di Tivoli. In tempi di Coronavirus, a festeggiarlo è stato il personale e i pazienti del Medicus Hotel, la casa di cura di Monteripoli dove l’anziano è ospite da un anno a seguito della frattura del femore destro e di un intervento chirurgico record che ha superato brillantemente.

Niceta ha lavorato da civile nell’Aeronautica militare tra gli aeroporti di Galatina, Capo di Chino e di Guidonia come tecnico delle eliche.

Ad 2019 balzò alle cronache per la frattura del femore a seguito di una caduta mentre si recava in bagno. Ricoverato all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, fu sottoposto ad un intervento rischioso e in anestesia totale durato poco più di mezz’ora con esito decisamente positivo.

Buon compleanno Niceta.

