Angelina Jolie ha spento 45 candeline

Angelina Jolie oggi ha compiuto 45 anni. La sensuale attrice è nata il 4 giugno del 1975 a Los Angeles. Attrice di successo, poi regista e produttrice, è diventata un personaggio influente anche per il suo impegno sociale e filantropico per il quale è stata nominata Ambasciatrice dell’UNHCR.

La sua lunga relazione con Brad Pitt, durata ben 12 anni Ha fatto sognare i più romantici.

I due divi di Hollywood hanno avuto sei figli, di cui tre addottati. Proprio in occasione del compleanno di Shiloh, che ha compiuto 14 anni, lo scorso 27 maggio, la famiglia si è riunita al gran completo per festeggiare. Un evento che non accadeva dal 2016 anno in cui la relazione tra Angelina e Brad naufragò definitivamente.