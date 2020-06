Tivoli, lunedì 8 giugno seduta straordinaria del consiglio comunale

L’amministrazione comunale di Tivoli comunica che il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la prossima riunione dell’assemblea per lunedì 8 giugno alle 9, in seduta straordinaria, in videoconferenza, con diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Tivoli. In discussione i seguenti ordini del giorno (seconda convocazione):

mozione su “Verità per Giulio Regeni e per la liberazione di Patrick George Zaki”, proposta dai gruppi consiliari del Partito democratico e Una nuova storia;

mozione su “Atto finalizzato a contenere l’apertura di punti vendita ‘cannabis light’ in prossimità di luoghi sensibili come istituti scolastici, asili”, proposta dai gruppi Lega e Amore per Tivoli.

In discussione in prima convocazione anche i seguenti ordini del giorno:

approvazione del Regolamento per l’esercizio dell’arte di strada; mozione su “Problematiche relative al funzionamento della Consulta dei comitati di quartiere, della Consulta delle associazioni di promozione e delle associazioni sportive”, proposta dai gruppi di Lega e Amore per Tivoli;

mozione su “Iniziative per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale dei giovani”, proposta dai gruppi di Lega e Amore per Tivoli.