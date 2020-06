Esonero dal pagamento Cosa dal 1 maggio al 31 ottobre

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio comunica che ci sono buone notizie per commercianti ed imprenditori locali. il Decreto Rilancio infatti ha introdotto l’esonero dal pagamento Cosap (Canone per l’Occupazione di Spazi Pubblici) dal 1°maggio al 31 ottobre di quest’anno per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. L’esonero riguarda anche le nuove concessioni e gli ampliamenti.

Inoltre, sempre lo stesso decreto prevede dal 1°maggio al 31 ottobre la possibilità di richiedere le nuove concessioni e gli ampliamenti con una procedura semplificata. Per tutta la documentazione e la modulistica è possibile consultare il sito comunale accedendo a questo link:



Si comunica che le domande sono esenti da imposta di bollo.

“Per quanto concerne l’allargamento del periodo di concessione, come proposto ieri in Consiglio Comunale da parte dell’opposizione- dichiara il Sindaco Michel Barbet- ricordo che siamo un Comune in predissesto finanziario e che ogni mancata entrata nelle casse comunali deve essere attentamente valutata e ponderata. La volontà di venire incontro ai nostri cittadini colpiti da questa emergenza anche da un punto di vista economico è prioritaria, ma deve essere una scelta che non può essere presa in modo veloce solo per un quarto d’ora di celebrità. Insieme alla Giunta stiamo lavorando per essere di supporto agli imprenditori locali ed a tutti i cittadini in questa delicata fase economico-sociale, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili e consentiti”.