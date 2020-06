GUIDONIA – “Commercio e Lavoro bistrattati da Barbet”, Zarro attacca gli ex colleghi

Da Claudio Zarro, Consigliere comunale del Gruppo Misto di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Dodici assessori andati via, 2 consiglieri usciti dalla maggioranza, 3 che si sono dimessi, e il Sindaco cosa dice? Che va tutto bene e che la maggioranza è solida e salda.

E’ chiaro che la maggioranza del M5s ha il prosciutto sugli occhi e non si renda conto di una città in agonia” dichiara Zarro, capogruppo del gruppo misto.

Villalba, Montecelio, Villanova, Albuccione, Guidonia centro: in qualsiasi frazione si giri, le grida d’aiuto dei commercianti sono all’ordine del giorno, le famiglie non hanno neanche i soldi per mangiare e il Sindaco e la maggioranza continuano a dare la colpa agli altri piuttosto che alla loro inconcludenza.

E’ il momento di pensare alla città, con strumenti volti a far ripartire il commercio, il lavoro, la riapertura reale delle aree verdi per la loro fruizione. Le famiglie vivono alla giornata in questo momento particolare e dove è la presenza delle istituzioni? E’ nulla.

Con la collega Terzulli abbiamo fatto proposte concrete sul lavoro e sul commercio (sgravi dei diritti di istruttoria, aumento dell’occupazione del suolo pubblico, utilizzo del canone di concessione non ricognitorio per raiteizzare le spese in 12esimi), sui servizi all’infanzia e gli asili nido privati ( apertura di un capitolo di bilancio ad hoc per sostenere le spese di gestione ed aiutare le operatrici di infanzia), sul decoro alle aree a verde e la fruizione delle stesse da parte dei bambini e delle famiglie, sul fare ripartire i lavori pubblici su cose di impellenza prioritaria (vedi ponte della Longarina e fare luce sulla palestra di Villalba)

Questa amministrazione è allo sbando, le proposte nostre e dell’opposizione ci sono, perché questa maggioranza non le prende in considerazione?

Basta anche col dire ripetutamente che col problema Covid, la capacità di spesa sarà minore.

Guidonia Montecelio merita rispetto e servizi adeguati alla terza città del Lazio, non siamo una città di serie B”.