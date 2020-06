Monterotondo – Un albero con alcuni rami secchi minaccia le auto parcheggiate alla stazione

Una segnalazione ci rende noto il fatto che uno degli alberi di via Monte Amiata, vicino alla stazione ferroviaria, alla sinistra del Bar Sasso, ha alcune diramazioni secche che rischiano di cadere sulle auto che ogni mattina vengono parcheggiate sulla via dai pendolari. In effetti un episodio simile è

già accaduto nell’ottobre del 2019, quando l’estremità di uno dei rami si è staccato a causa del maltempo ed è caduto a terra, fortunatamente in verticale, adagiandosi sul tronco, senza colpire le auto.