Ryder Cup, 50 milioni di euro

“Grazie al ministro dei Trasporti Paola De Micheli e al ministro dell`Economia Roberto Gualtieri per aver investito 50 milioni di euro, grazie all`accordo con la Regione Lazio, per opere importanti legate a uno dei più importanti eventi sportivi del mondo come la Ryder Cup”. Così in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.”I cittadini dell`area di Guidonia Montecelio cosi come le imprese – aggiunge – avranno interventi sulla rete viaria per una migliore qualità e maggiore sicurezza delle strutture che poi saranno anche utili nella seconda parte del 2021 quando dalla fine di settembre al 4 ottobre l`Italia e l`area della sua Capitale saranno al centro del mondo grazie all`appuntamento internazionale che porterà campioni e appassionati di golf da tutto il mondo. Una grande calamita – conclude Astorre – che darà forza al turismo e all`economia del Lazio”.