Striscione a Villa Adriana, Sarà Bellissima chiede la riapertura del parco Andersen

La protesta per il parco chiuso sbarca sul cancello dei giardini Andersen a Villa Adriana. Ad uno striscione la lista Sarà Bellissima ha affidato il suo pensiero: “Ville Aperte e Parchi Chiusi: questa la politica degli ottusi. Sindaco Vergogna! Riapriamo Parco Andersen! Chiediamo la riapertura del Parco Andersen”.

L’appello, che fa riferimento alla riapertura dei siti Unesco e della Villa Gregoriana, arriva al termine del lockdown. “Sono passati ormai 150 gironi dalla riunione avvenuta a Villa Adriana il 21 Gennaio – spiegano da Sarà Bellissima -, dove i cittadini di Villa Adriana chiedevano a gran voce di trovare una soluzione che restituisse il Parco Andersen al quartiere.

Nei primi giorni dopo la riunione sembrava che la situazione potesse risolversi in tempi brevi, viste le azioni che si stavano mettendo in campo, come l’obbligo della riconsegna delle chiavi da parte del precedente gestore o la piccola pulizia fatta da ASA. Dopo 150 giorni siamo di nuovo al punto di partenza. A seguito di quelle piccole azioni nessuno si è più preso le proprie responsabilità, del resto come le altre situazioni di normale amministrazione, abbandonando la gestione della città dietro la scusante del COVID-19”.

“Oggi – proseguono dalla lista – quel parco poteva tornare ad essere vissuto con le dovute misure contro la diffusione del coronavirus, ma chiunque volesse passare mezz’ora all’aria aperta nel Parco Andersen, si troverebbe davanti a sé un cancello chiuso da un lucchetto, tutto questo ad appena 150 metri dall’entrata della Villa di Adriano. In più occasioni Sarà Bellissima ha cercato di collaborare affinché il parco tornasse ad essere un punto di ritrovo e centralità della vita del quartiere. Dopo aver recapitato al Sindaco 3 lettere via PEC in cui chiedevamo di poterci sedere intorno a un tavolo per trovare una soluzione utile al ripristino in tempi rapidi del Parco. Delle tre lettere inviate, non abbiamo mai ricevuto una risposta nonostante l’impegno che avevamo promesso di mettere in campo, proponendo all’amministrazione, su invito del delegato dei parchi Alessandro Baldacci, un affidamento del parco Andersen alla stessa Sarà Bellissima senza mettere all’interno chioschi commerciali. Tutto questo era possibile grazie all’impegno di tanti cittadini che rivendicavano quella sera del 21 Gennaio di poter tornare a vivere il parco storico di Villa Adriana, il Parco Andersen. Abbiamo provato in tutti i modi a cercare la collaborazione con l’amministrazione per far si che il Parco Andersen tornasse ad essere fruibile, ci abbiamo provato e riprovato ma purtroppo sembra che i piani dell’amministrazione siano ben altri.

Sarà Bellissima e i cittadini di Villa Adriana non sono più disposti ad aspettare i tempi dell’amministrazione Proietti”