600 miliardi in più per il Pepp dalla BCE

Diventa più sostanzioso il Pepp, Pandemic Emergency Purchase

Programme, il piano pandemico di acquisto titoli pensato dalla

Banca Centrale Europea per affrontare dal punto di vista

economico l’emergenza del Covid. La BCE lo aumenta di 600

miliardi di euro: così, unito ai 750 già previsti, arriva a un totale

di 1350 miliardi di euro, estendendone la durata fino a metà del

2021, o comunque fino alla fine dell’epidemia. Rimangono

invariati i tassi, 0% sul rifinanziamento e -0,50% sui depositi.

Un intervento per contrastare la recessione sull’area euro e che

vuole essere un vero e proprio “ombrello” di protezione, in

particolare per le nazioni più colpite, con l’intento di migliorare

le condizioni di finanziamento per l’economia reale e

soprattutto per le imprese e le famiglie. L’istituto, presieduto da

Christine Lagarde, vuole in tal modo assicurare un

funzionamento senza intoppi dei mercati finanziari.

Drastici i tagli della BCE sulle stime di crescita per l’Eurozona,

portando il Pil a -8,7% e indicando per la ripresa: +5,2% nel 2021

e + 3,3% nel 2022. Tagliate in modo severo anche le stime

dell’inflazione per il 2020, da +1,1% a 0,3%.