Fonte Nuova – Dopo tre dimissioni, in consiglio entra Massimo Matricardi

, un giusto riconoscimento per un’attivista storico del Movimento 5 Stelle di Fonte Nuova che si è speso dal primo momento all’interno del gruppo”- spiegano dal Movimento 5 Stelle Fonte Nuova a margine del Consiglio Comunale che ha visto subentrare Matricardi“– continuano i pentastellati – saprà sicuramente portare al centro della sua azione politica all’interno del Consiglio Comunale.

Da parte del nostro gruppo l’augurio ed il sostegno per questa nuova avventura politica. Siamo sicuri che, insieme al Consigliere Comunale Alessandro Buffa, anche Matricardi saprà portare i valori del Movimento 5 Stelle nell’assise cittadina”.

Lavorare per il territorio ed un pizzico di emozione hanno caratterizzato l’ingresso di Matricardi in Consiglio Comunale. “E’ per me un onore sedere nel Consiglio Comunale della mia Città dove sono nato e cresciuto- spiega Matricardi – e dove mi sono appassionato di politica conducendo tante battaglie all’interno del Movimento 5 Stelle. Le linee guida del mio lavoro saranno sociale, cultura e sport, tematiche dove spesso il nostro Comune è sofferente ma che vorrei portare all’ attenzione di chi ci governa in questo momento”.

Ora il gruppo, uscito rafforzato dopo le le fuoriuscite di alcuni ex attivisti, è pronto a coadiuvare con le energie necessarie l’attività dei nostri Portavoce al Comune, anche attraverso una forte riorganizzazione interna delle attività.