Guidonia, dal 1 ottobre stop alla plastica monouso

Il Sindaco Michel Barbet comunica di aver firmato l’ordinanza che prevede, dal primo ottobre, il divieto di utilizzo e vendita, da parte di attività commerciali e artiginali, di materiale monouso in plastica e di materiale non biodegradabile per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per chi non dovesse rispettare questa ordinanza è prevista una sanzione da 25 a 500 euro.

Si tratta di un atto che va nella direzione di eliminare la plastica monouso e di rispettare maggiormente l’ambiente che ci circonda. Ripensiamo, quindi, a modificare leggermente alcune abitudini e vivremo tutti insieme in una Città più verde.