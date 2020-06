GUIDONIA – Scomparso da 2 giorni, chi ha visto Simone Draghetti?

A lanciare l’appello sui social ieri sera è stata l’Associazione Protezione Civile Valmontone “OdV”. Da 48 ore non si hanno più notizie di Simone Draghetti, un 35enne di Villalba la scomparsa del quale è stata segnalata al Commissariato di Polizia di Tivoli. Di Simone non si hanno più notizie da mercoledì 3 giugno e i familiari sono in ansia per lui.

Alto circa un metro e 78, corporatura magra circa 68 chilogrammi, carnagione scura, capelli brizzolati, senza barba, occhi chiari, tatuaggi vistosi su braccia, schiena, polpacci e gambe, Simone porta due orecchini sul lobo dell’orecchio sinistro.

Nel caso di avvistamento va informato con urgenza il Commissariato di Tivoli al numero 0774/31941 o, per i soli Comuni contraddistinti dal prefisso telefonico 06, il numero unico di emergenza 112.