Guidonia, sirene ai quattro palazzi e gli inquilini si riversano nei balconi

Nella mattinata di oggi venerdì 5 giugno a Guidonia nel condominio “4Palazzi” su viale Roma all’altezza della chiesa del Sacro Cuore si sono sentite a lungo le sirene delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

Erano circa le 10,30 quando sul posto sono arrivati agenti della polizia, l’ambulanza e i vigili del Fuoco.

Spaventati e sorpresi, tutti gli inquilini del civico 161 si sono visti le forze dell’ordine salire nel palazzo e si sono riversati nei balconi a cercare di capire che cosa stesse realmente accadendo.

Solo dopo un pò si è scoperto che a scatenare il tutto è stata una coppia residente in uno dei palazzi. Sembra infatti che i due abbiano avuto un forte litigio culminato con un lieve malore del figlio.

Successivamente le stesse forze dell’ordine hanno rassicurato gli inquilini dicendo loro che non si trattava di nulla di grave.

Speriamo non si tratti dell’ennesimo caso di violenza domestica non denunciato. Stavolta a rimetterci la salute è stato anche se indirettamente il figlio minorenne della coppia.

Entra nell’edicola