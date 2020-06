La “strana” lettera di Papa Pio II a Maometto II

di Fernando Giacomo Isabella

Provocazione propaganda politica, fine strategia oppure l’inizio di un ben preciso disegno. L’oggetto in questione è la lettera che Papa Pio II, colui che ha costruito la Rocca Pia a Tivoli, ha scritto a Maometto II (sultano dell’Impero ottomano), per esortarlo al battesimo e trasformarlo in un nuovo Costantino. Una lettera “strana” che in realtà mirava a provocare le potenze occidentali, con l’obiettivo di spingerle verso una nuova crociata. Ecco una parte della missiva di Pio II.

«Una piccolezza insignificante può fare di te il più grande, il più potente e il più famoso dei mortali ora viventi. Tu chiedi che cosa sia? Non è difficile trovarla, non occorre andare lontano per cercarla. Si può averla dappertutto: è un po’ d’acqua con cui ti fai battezzare, ti converti al Cristianesimo e accetti la fede del Vangelo. Se farai questo, non ci sarà sulla faccia della terra alcun principe che ti superi nella gloria o possa uguagliarti nella potenza. Ti nomineremo imperatore dei Greci e dell’Oriente, e ciò che ora tu hai occupato con la forza, e ingiustamente detieni, sarà allora tuo possedimento di diritto. Tutti i cristiani ti onoreranno e faranno di te l’arbitro delle loro divergenze. Tutti gli oppressi si rifugeranno presso di te come presso il loro comune protettore; da quasi tutti i paesi della terra ci si rivolgerà a te […] E la Chiesa di Roma non si opporrà, se tu camminerai sul retto sentiero.»

La lettera del pontefice, scritta con particolare abilità, circola per tutto il Vecchio Continente e genera controversie. I nobili, avevano garantito uomini e navi per la nuova crociata, ma non mantengono le promesse fatte al Papa. Infatti, ad Ancona giungono poche imbarcazioni e solo un gruppo di volontari. Contagiato dalla peste, Pio II, spira a pochi giorni dal suo arrivo ad Ancona e la spedizione già ampiamente compromessa si scioglie.