Parco dei Monti Lucretili, continua la manutenzione

Anche in tempo di Covid continua l’impegno del Parco dei Monti Lucretili nella manutenzione degli spazi comuni. Nel centro abitato di Monteflavio sono stati installati alcuni giochi per bambini che in fase progettuale erano stati destinati all’area pic-nic della Pineta. Successivamente sono stati collocati all’interno dell’abitato per motivi di opportunità e di sicurezza. L’iniziativa nasce dalle proposte progettuali per l’anno 2017 dei ragazzi del Servizio Civile, attivo nel Parco, ed in particolare si lega al tema “In Biblioteca e in Locanda….l’ispirazione sui sentieri di Montagna”. Inserito in un più ampio quadro di manutenzione e ripristino, intrapreso dal Parco nel territorio dell’Area Protetta, l’intervento denota l’impegno e la sensibilità dell’Ente verso le esigenze della comunità con progetti che migliorano la vita dei cittadini con una attenzione particolare rivolta alle persone e alle famiglie.

