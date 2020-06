A Collefiorito all’altezza dell’ incrocio di via dei fiordalisi con via delle gardenie ogni volta che ci sono degli episodi di pioggia la strada si allaga. A quanto ci è stato detto da un cittadino della zona, già da tempo sono stati informati il sindaco Barbet e l’assessore ai lavori pubblici Correnti ed era stato promessa la pulizia delle caditoie. Ad oggi però non è ancora stata ancora fatta. Probabilmente oltre alle caditoie il problema è dovuto alla rete fognaria visto che quando piove capita che i tombini saltino i tombini creando anche un grande pericolo per gli automobilisti.

