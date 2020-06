Regione Lazio, tutti gli screening possibili

La Asl Roma 5 comunica che in campo oncologico effettuare diagnosi precoci è fondamentale per aumentare molto l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione.

In particolare:

🔵screening per la prevenzione dei tumori della mammella (donne nella fascia di età 50-69 anni), esteso fino a 74 anni con accesso spontaneo

🔵screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64 anni)

🔵screening per la prevenzione dei tumori del colon retto (uomini e donne nella fascia di età 50-74 anni)



Se uoi conoscere meglio i programmi di screening visita il link della Regione Lazio

http://www.regione.lazio.it/screening/index.html?fbclid=IwAR23fect1cJruUQ06JqBIzBGV7fVHyBtL9BzPAcnshyV9_k17W7MxD3JNH4