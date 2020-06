RipartiAMOnterotondo Estate 2020, bando per i servizi estivi

Il Comune di Monterotondo presenta RipartiAMOnterotondo Estate 2020: un progetto innovativo e trasversale che su proposta dell’Assessorato alle Politiche Educative e al Volontariato, coinvolge l’Assessorato ai Parchi e Giardini, l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, l’Assessorato ai Beni Comuni , l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato allo Sport.

Il bando invita le associazioni del territorio, soggetti pubblici e privati alla realizzazione di servizi estivi, intendendo con questo termine sia i Centri Ricreativi Estivi strutturati sia occasioni ed esperienze ludico/sportive o culturali anche tramite assegnazione degli spazi in uso gratuito di proprietà del Comune di Monterotondo.

La volontà dell’Amministrazione è quella di mettere a disposizione gli spazi pubblici, riaprire la città dopo il periodo emergenziale, utilizzando i luoghi all’aperto più idonei al rispetto delle disposizione di sicurezza e al mantenimento del distanziamento interpersonale.

Le domande corredate della relativa documentazione dovranno essere trasmessi per PEC all’indirizzo: comune.monterotondo@pec.rm.it o far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Monterotondo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 Giugno 2020.

