A Tivoli rifiuti abbandonati in pieno centro con sacchi dell’Ama di Roma

Nuovo sversamento abbandono di rifiuti a Tivoli, in via Lione le guardie ambientali del Congeav l’’altra notte hanno trovato spazzatura lasciata tra i roller per il cartone e le campane per il vetro.

“All’interno dei sacchi neri e delle buste -spiegano dal Congeav – non si trovano tracce che possano far risalire al trasgressore, ma emerge un particolare già trovato in altra situazione. All’interno dei sacchi neri si trovano sacchi della municipalizzata del Comune di Roma AMA. Perciò il trasgressore o viene da fuori comune oppure è dipendente della stessa municipalizzata a cui ha sottratto i sacchi”.

L’area, nei pressi del municipio, “è interessata ancora a controllo ambientale e ancora delimitata da nastro bianco e rosso”.