Damiano “Er Faina” contro la maturità 2020: “L’esame andava annullato”

di Valerio De Benedetti

L’esame di maturità 2020 si farà, questa la decisione del Governo e del Ministro dell’Istruzione Azzolina. Sarà una maturità diversa, che prevederà soltanto una prova orale, ma verrà fatta in presenza. Una decisione che non ha trovato concordi gli studenti, che per due mesi hanno dovuto seguire le lezioni online, con tutti i problemi del caso. Connessioni non ottimali, professori non pronti all’evenienza, la didattica a distanza non ha di certo avuto grandi risultati. “La DAD è stata un autentico fallimento”, dichiara Damiano Er Faina ai microfoni di Tiburno. Il noto influencer in questi mesi ha raccolto gli sfoghi dei ragazzi che hanno dovuto far fronte a una situazione quasi surreale. “Non sarebbe stata una follia annullare questo esame come hanno fatto altri paesi”, continua.

L’articolo prosegue su Tiburno in edicola dal 9 giugno