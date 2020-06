GUIDONIA – Il giallo di Simone, le sue tracce si perdono a via Romana

Dov’è Simone Draghetti? Da tre giorni è ancora fitto il mistero sulla sorte del 35enne di Villalba di Guidonia scomparso alle 13 di mercoledì scorso 3 giugno durante la pausa pranzo dal posto di lavoro presso la cava della “CM Caucci Mario” di via Pantano, lo stadone che unisce via Maremmana inferiore e via Trento collegando i quartieri di Villanova e Villalba.

Gli agenti del Commissariato di Tivoli indagano nel massimo riserbo, intanto trapelano le prime indiscrezioni. La più importante, l’esito del Protocollo Persone Scomparse attivato subito dopo la denuncia presentata dalla moglie di Simone nella serata dello stesso 3 giugno. Attraverso il gestore telefonico, gli investigatori hanno accertato che il cellulare di servizio in uso all’operaio prima di sparire dal segnale risulta essere stato localizzato dal ripetitore di via Romana, la strada che unisce Guidonia Centro a Montecelio. Sembra che in quel momento il telefono fosse spento. Una circostanza da prendere con le molle, considerato che il raggio di copertura della cella misura fino a 20 chilometri di circonferenza. Una circostanza che sarà oggetto di nuovi approfondimenti investigativi.

Alto circa unmetro e 78, cororatura magra circa 68 chilogrammi, carnagione scura, capelli brizzolati, senza barba, occhi chiari, tatuaggi vistosi su braccia, schiena, polpacci e gambe, Simone porta due orecchini sul lobo dell’orecchio sinistro. Nel caso di avvistamento va informato con urgenza il Commissariato di Tivoli al numero 0774/31941 o, per i soli Comuni contraddistinti dal prefisso telefonico 06, il numero unico di emergenza 112.

