MONTEROTONDO – Celebrazioni del 76° Anniversario della morte di Edmondo Riva

Stamattina sabato 6 giugno si sono svolte le celebrazioni del 76° Anniversario della morte di Edmondo Riva. A seguito delle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19 è stato deciso di svolgere la commemorazione, presso il monumento situato nel Giardino del Cigno e non a Canneto.

Alle 10,30 è stata deposta una corona di alloro al monumento di Edmondo Riva, poi è seguito l’intervento della Vicesindaca Isabella Bronzino e del Presidente della sezione A.N.P.I. di Monterotondo, Antonio Tedesco.

La seconda parte della commemorazione si è svolta in Località Canneto, dove è stato ritrovato il corpo di Edmondo Riva, nel Comune di Fara Sabina.

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

Edmondo Riva (Monterotondo, 19 novembre 1901 – Monterotondo, 7 giugno 1944) è stato un partigiano italiano, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Lavorava come capomacchina in un’impresa del suo paese, la Laterizi Tiburtina, quando, dopo l’armistizio, per opporsi ai nazifascisti, decise di organizzare a Monterotondo una piccola formazione partigiana. Con i suoi uomini Riva condusse numerose azioni contro gli occupanti, finché non cadde nelle loro mani e fu fucilato.