Il Ritorno alla Normalità – Stanchi dello smart work?

In questa terza parte del sondaggio vi abbiamo domandato come avete vissuto la vostra situazione lavorativa durante il periodo del lockdown. Mentre il 41,7% di voi ci ha dichiarato che, in quarantena, ha lavorato, una consistente fetta (58%) ci ha risposto di no.

Risultano interessante i dato della domanda in cui vi abbiamo domandato se siete riusciti a svolgere il proprio lavoro in modalità “smart work”. Il 5,1% ha risposto “Non avevo i dispositivi che potessero permettermelo”. Questo problema prettamente pragmatico non ha solo riguardato il lavoro, ma anche il mondo degli studenti: ad inizio quarantena, infatti, molti docenti denunciavano la bassa disponibilità di dispositivi che potessero permettere la didattica a distanza.

Ultimo dato di questa sezione è quello relativo al vero ritorno alla normalità: il 63,2% vuole tornare sul proprio posto di lavoro.