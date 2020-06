Le attività dello Sportello Antiviolenza “Ricomincio da me” riprenderanno sia in presenza presso i locali dello Sportello, previo appuntamento telefonico al numero 345.5048825, sia utilizzando le modalità già messe in campo per l’emergenza COVID-19 attraverso video chiamate tramite Skype o similari e colloqui telefonici.

Gli orari di apertura saranno:

Lunedì e il giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 14.00

Resta invariata la reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.