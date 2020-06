Sergio Mattarella: “Non vincerà un territorio contro l’altro.”

“Non vincerà un territorio contro l’altro. Non prevarrà una istituzione a scapito di un’altra, ma solo la Repubblica, nella sua unità”.

Queste sono le parole che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani, in occasione dell’anniversario dei cinquant’anni dalle prime elezioni regionali.

Il Presidente ha parlato di un’Italia che “ha le carte in regola” per superare le sfide a cui è sottoposta, ma per farlo deve dimostrarsi unita. “Dopo mezzo secolo di esperienza la riflessione è ancora aperta, e la stessa lotta alla pandemia ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società”.

Nel suo discorso, Mattarella ha evidenziato come le diversità sono motivo di crescita civile, culturale ed economica.