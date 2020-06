Calcio, la nuova Serie A piace a metà: cittadini disaffezionati ma non troppo

di Valerio De Benedetti



Sarà un’estate all’insegna del calcio. Niente Europei o Mondiali, niente Nazionale, bensì di Serie A. L’emergenza Coronavirus ha stravolto tutto, anche il mondo del pallone, sacro e intoccabile per milioni di persone in Italia. Ma sarà un calcio diverso, con nuove regole, nuove disposizioni, senza tifosi allo stadio. Scordatevi le partite della domenica alle 15: si giocherà tutti i giorni, e in orari serali. Questi sono solo alcuni dei compromessi per la ripartenza. Poco meno di due mesi ad alta intensità (dal 12 giugno al 2 agosto), con sagomati sugli spalti, giocatori in panchina in mascherina, esultanze dopo un gol senza abbracci. Un protocollo lunghissimo quello redatto dalla Figc e accolto dal Ministro Spadafora e dal Comitato Tecnico Scientifico, che ricalca quello già attuato da diverse settimane in Bundesliga (campionato tedesco). Altro punto fondamentale quello dei tamponi. Ogni giocatore infatti, dovrà essere sottoposto al test periodicamente. Una norma che ha fatto storcere il naso ai più, nonostante le rassicurazioni dei Ministri dello Sport e della Salute, che hanno precisato che questo non influirà sulla sanità preposta ai cittadini. Da un sondaggio effettuato da Tiburno, emerge come le percentuali di chi non guarderà la Serie A quest’estate si siano ribaltate in negativo. Soltanto il 40% dei votanti, ha dichiarato che la seguirà assiduamente. Il restante 60%, e quindi la maggioranza invece, non guarderà nemmeno una partita. Il calcio estivo quindi piace, ma non troppo, soprattutto dopo un periodo di crisi così importante nel quale gli interessi delle persone sembrano essersi spostati verso altri temi.

