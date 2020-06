A Collefiorito continuano i problemi con i tombini.

Siamo ancor a via dei fiordalisi, altezza civico 42, dove sul manto stradale c’è una una perdita di acqua vicino a un tombino. Questo essendo già intasato dall’acqua piovana non riesce a far confluire l’acqua causata dalla perdita. Essendo il tombino saturo, già ieri è stata aperta una segnalazione all’Acea ed oggi è stato avvisato anche l’assessore ai lavori pubblici del comune di Guidonia Montecelio.