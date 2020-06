Il paesaggio degli Acquedotti antichi fra Tivoli e Castel Madama

A promuovere la passeggiata è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e la Società Tiburtina di Storia e d’Arte.

A dare il nome all’iniziativa (“I Giganti dell’acqua”) è il titolo di una mostra fotografica del 2007 incentrata sugli acquedotti romani.

Se Roma è giustamente famosa per le suggestive arcuazioni che ancora oggi ammiriamo in città e nel suburbio, divenute il principale simbolo del paesaggio storico della Campagna Romana, non da meno sono i territori di Castel Madama, Tivoli, Gallicano e San Gregorio da Sassola, ove, in una sorta di corridoio attraverso valli e colline, si snodavano i quattro acquedotti c.d. “aniensi” (provenienti, cioè, dalla valle dell’Aniene fra Subiaco e Vicovaro).

L’ appuntamento è al parcheggio del casello Castel Madama dell’Autostrada Roma-L’Aquila.

La passeggiata avrà inizio visitando le arcate che si scorgono nella valle Empolitana appartenenti all’Anio novus, il quale proprio nella valle si scindeva in due rami: uno correva lungo l’Empolitana in direzione di Tivoli, l’altro invece deviava a Sud, scavalcando la via e il vicino fosso di Empiglione. Qui si potranno riconoscere sia l’originaria struttura di età claudia a blocchi di tufo, sia le ricostruzioni adrianee in opera reticolata e laterizia, sulle quali si eleva tuttora il canale di deflusso dell’acqua (specus).

La seconda tappa sarà più verso Tivoli, in via dei Ruderi Romani, presso un cantiere di restauro della Soprintendenza, ove lo stesso Anio novus fuoriesce dalle pendici di colle Monitola e dà origine a una serie di massicci archi di epoca severiana, riutilizzati durante i secoli scorsi per costruirvi al di sotto impianti destinati alla spremitura delle uve (le “vasche” di cui parlano gli autori locali). La terza tappa avverrà su via Empolitana e lungo il nuovo Ponte stradale degli Acquedotti, recentemente inaugurato, per ammirare il fornice residuo di uno dei più alti ponti degli acquedotti (m 32), attraverso il fosso di Empiglione, affiancato da un’arcata dell’Aqua Marcia che ingloba un tratto dello speco dell’Anio vetus. Il fornice è sormontato da una torretta medioevale e sul lato interno si trova un affresco devozionale mariano, attribuibili alla trasformazione in porta difensiva e poi daziaria (c.d. Porta Adriana).

Dalla prima alla seconda tappa ci si muoverà in automobile.

Sono richiesti scarpe e abbigliamento comodi per percorso su strade di campagna e prato.

Non occorre prenotazione e la partecipazione è gratuita.

Si rammenta che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i visitatori sono tenuti a seguire le misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus.