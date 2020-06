L’INTERVISTA – A tu per tu con Giovanni Lopez sulla ripresa del calcio

di Valerio De Benedetti



Ha legato la sua carriera calcistica principalmente alle maglie di Vicenza e Lazio, in bacheca due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. L’ex giocatore Giovanni Lopez, oggi allenatore, ha scelto Guidonia come sua nuova casa. Da tutti conosciuto e stimato, abbiamo deciso di parlare insieme a lui della ripresa del calcio in Italia: “Sono contento perchè amo questo sport, ed essendo una delle maggiori industrie italiane per fatturato, è giusto che riprenda con tutte le precauzioni possibili. Sono sicuro che la Serie A lo farà, la B ho dei dubbi, la C invece non credo riuscirà a tornare normalmente in campo”.



L’articolo prosegue su Tiburno in edicola dal 9 giugno