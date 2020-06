Montecelio, 130 firme e petizione al comune di Guidonia per riaprire il parco “dei frati”

Sabato 6 giugno sono state raccolte dall’associazione “Quilli dei Frati” 130 firme con documento d’identità. La raccolta firme, avvenuta rispettando tutte le norme di sicurezza, è stata allegata insieme a una petizione inviata al comune di Guidonia per permettere la riapertura del parco comunale “dei frati” a Montecelio.

L’area verde è chiusa da febbraio 2019 e per la riapertura è necessario che il comune svolga un’operazione di abbattimento alberi. Per la successiva gestione, l’associazione di volontariato si assume tutte le responsabilità.

La necessità di riaprire il parco deriva dal fatto che molti cittadini ne fanno uso sia per attività fisica che per far giocare i bambini senza correre pericoli. Ma è legata anche ad altri fattori. Le sterpaglie, andando incontro alla stagione estiva e alle alte temperature, rappresentano un alto rischio di incendio.

