Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la prossima riunione dell’assemblea per mercoledì 10 giugno alle 9, in seduta straordinaria, in videoconferenza, con diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Tivoli.

In discussione il seguente ordine del giorno:

Audizione dei rappresentanti legali delle società partecipate dal Comune di Tivoli:

Tivoli Forma srl Unipersonale (h 9);

Asa Tivoli spa (h 11,30);

Terme Acque Albule spa (h 15,30).