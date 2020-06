TIVOLI – Scontro auto-carro attrezzi, carambola sulla Tiburtina

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio lunedì 8 giugno sulla via Tiburtina nel Comune di Tivoli.

Il bilancio è di tre auto coinvolte, un carro attrezzi e – al momento – tre giovani – trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Tivoli per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni raccolte, tutto è avvenuto verso le 16,30 al chilometro 24,200 della ex statale nel tratto compreso tra Villalba e Villanova.

Pare che a causare tutto sia stata una Mercedes station wagon diretta a Tivoli il conducente – per cause in corso di aggiornamento – avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia scontrandosi con un carro attrezzi diretto a Roma.



Stando sempre alle prime informazioni, l’autista del mezzo pesante per evitare la berlina sarebbe invece finito nella carreggiata opposta, la stessa dove viaggiava la Mercedes, scontrandosi con un Alfa Romeo Mito con tre ragazzi a bordo.

Mito che è stata successivamente tamponata in maniera lieve da una Jaguar che sopraggiungeva da Roma.

Tre ambulanze della Croce Rossa, della Croce Blu e dell’Ares 118 hanno trasportato i tre occupanti dell’Alfa al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli con lievi ferite e contusioni.

Il conducente della Mercedes avrebbe invece rifiutato il trasporto al nosocomio di via Parrozzani. Illesi gli autisti del carro attrezzi e della Jaguar.