Tivoli – Tivoli Terme, da giovedì lavori nell’ufficio postale

Da giovedì 11 giugno, hanno comunicato da Poste Italiane, l’ufficio postale di Tivoli Terme, in Piazza Bartolomeo della Queva, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, saranno installati nuovi impianti di condizionamento per ottimizzare il microclima interno sia per la clientela sia per il personale.

Durante il periodo dei lavori nella sede di Villa Adriana, in Via Tiburtina 199, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Tivoli Terme per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche i limitrofi uffici di Villalba Di Guidonia, in Piazza Carrara, Villanova Di Guidonia, in Via Guerrazzi, Setteville Di Guidonia, in via G. Pascoli e Guidonia, in Via Gabelli, quest’ultimo con orario prolungato fino alle 19.05.