Cosa succede nel laboratorio di un restauratore, magari a Villanova di Guidonia? Siamo entrati in quello di Alessandro De Cupis, 43 anni, che ci racconta le mosse giuste per ridare vita a libri del lontano passato, tra conoscenze specifiche, tecnologia, moderni strumenti, tanta passione, l’ingrediente segreto per questo lavoro.

Per scoprirne di più, leggete le pagine di Affari in città sul numero di Tiburno in edicola domani 9 giugno.