2020 sempre più fosco: per l’Istat il pil va giù dell’8,3%

Secondo l’Istituto nazionale di statistica le prime analisi sui dati

economici legati all’emergenza Covid hanno quantificato il calo

eccezionale del Pil italiano nel primo trimestre a -5,3% rispetto al

trimestre precedente.

Ma le previsioni rispetto alla caduta della produzione nel secondo

trimestre del 2020, più evidente di quella del primo, fanno

prevedere all’Istat una ulteriore marcata contrazione del Pil nel

2020, pari a-8,3%, con una ripresa parziale nel 2021 di +4,6%.

Una tale diminuzione sarebbe condizionata prevalentemente

dalla caduta dei consumi delle famiglie (-8,7%) e dal crollo degli

investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell’1,6% della

spesa delle amministrazioni pubbliche.

Non va meglio sul versante occupazione: per l’Istat ci sarà

nell’anno in corso una riduzione pari a -9,3%, con una leggera

ripresa nel 2021 (+4,1%).

